SON DAKİKA

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşı ile ilgili açıklamaları bekleyen milyonlarca vatandaş "En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; emekli vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak ve belirleyici faktör ise enflasyon oranları olacak. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken son durumda en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı da belli olacak. Peki; Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı kararı açıklanacak mı? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.