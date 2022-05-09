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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:18

SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşı ile ilgili açıklamaları bekleyen milyonlarca vatandaş "En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; emekli vatandaşlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak ve belirleyici faktör ise enflasyon oranları olacak. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken son durumda en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı da belli olacak. Peki; Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı kararı açıklanacak mı? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına alacağı zam miktarını merak ediyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edenler şimdi gözlerini Kabine Toplantısı'na çevirdi. 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda emekli zammı ile ilgili konunun ele alınabileceğine dair bir beklenti öngörülüyor. Peki; En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? 4 aylık enflasyon oranı ile birlikte memur ve emekli maaşları için zam oranının yüzde 30'un üzerinde olduğu biliniyor. Bu kapsamda; emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman açıklanacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammında son durum!

SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2022 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli maaşları için yeni veriler de ortaya çıktı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşları için zam oranı şimdiden yüzde 30'u geçti.

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SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bugün Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

Şimdi nasıl uygulanacağına bakalım.

SON DAKİKA! Kabine Toplantısı sonrası Emekli zammı için karar açıklanacak mı? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE MAAŞ HESABI

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor.

Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın önemli bir bölümü belli oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

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