SON DAKİKA

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE MAAŞ HESABI

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor.

Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın önemli bir bölümü belli oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.