Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ... Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, gözler İstanbul'a beklenen kar yağışına çevrildi. Uzman isim İstanbul için kar tarihini açıkladı. Peki İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl? İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? Hangi illere kar yağacak? İşte 16–20 Aralık 2025 hava durumu tahminleri ve İstanbul'a kar beklentisi…

  • ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, 16 Aralık Salı gününden itibaren oldukça soğuk ve yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, batı ve iç bölgelerde ise sis, pus, don ve buzlanma riski öne çıkıyor. Batı kıyılarında sıcaklıklar görece yüksek seyretse de, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına düşüyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

5 GÜNLÜK KRİTİK HAVA DURUMU RAPORU

16 ARALIK SALI: KAR VE BUZLANMA RİSKİ!

Hafta başında Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu (Erzurum, Sivas, Kayseri, Yozgat) yoğun kar yağışı altında. Erzurum'da sıcaklıklar -8°C'ye kadar düşüyor. Karadeniz için kuvvetli yağış, iç kesimler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Konya) rüzgarın hızı 60 km/saati bulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

17 ARALIK ÇARŞAMBA: SİS VE PUS ETKİLİ

Kar yağışının şiddeti azalıyor ancak dondurucu soğuklar yerini yoğun sis ve pusa bırakıyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar -3°C seviyelerinde. Sürücülerin ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

18 - 19 ARALIK: GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege ve Karadeniz'in iç bölgeleri kalın bir sis tabakasıyla kaplanacak. Batı illerinde (Antalya, İzmir) hava 19°C'ye kadar çıksa da geceleri ayaz ve don riski devam ediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

20 ARALIK CUMARTESİ: HAFTA SONU HAVA NASIL?

Hafta sonu sis etkisini sürdürse de sıcaklıklar birkaç derece artacak. Kıyı kesimlerde 18°C beklenen sıcaklıklar, iç kesimlerde 14°C civarına yükselecek.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da yaşayan milyonların merak ettiği "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusuna Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

ŞEN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Soğuk hava ay sonunda Marmara'yı etkileyecek ancak benim tahminime göre İstanbul'a kar yılbaşından sonra yağacak. Yılbaşında kar yağarsa sürpriz olur." Bu açıklamaya göre, İstanbul'da Aralık ayının son günlerinde soğuk hava etkili olacak, ancak kar yağışı için Ocak ayı işaret ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER (MGM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre kar yağışı beklenen iller arasında: Bolu, Kastamonu, Yozgat, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve çevre iller bulunuyor. Salı günü itibarıyla bu bölgelerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

UZMANLARDAN UYARI: SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT!

Uzmanlar özellikle: Sabah ve gece saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceğini İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyeceğini Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışının yer yer kuvvetli olacağını belirtiyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

İŞTE BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU!

6 ARALIK 2025 SALI SABAH (06:00–12:00 TSİ)

Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve puslu bir havayla güne başlıyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve doğusu, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu kar yağışı etkisi altında. Karadeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. İç ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor uyarısı dikkat çekiyor. Batı kıyıları (Ege ve Batı Akdeniz) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise yaygın olarak pus (pus) ve yer yer sis (sis) bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

16 ARALIK 2025 SALI ÖĞLE (12:00–18:00 TSİ)

Öğle saatlerinde yağışlı sistem, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunluğunu koruyor. Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışı veya karla karışık yağmur bekleniyor. Batı ve güney kıyılarında ise hava güneşli ve parçalı bulutlu seyrederken, rüzgarın güney bölgelerde etkili olduğu görülüyor. Akdeniz'in batı kıyılarından iç kesimlerine doğru (Antalya, Isparta, Konya civarı) rüzgarın 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor. İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer pus etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

16 ARALIK 2025 SALI AKŞAM (18:00–24:00 TSİ)

Akşam saatlerine doğru hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ülkenin iç ve doğu kesimlerindeki buzlanma ve don olayı riski artıyor. Yağışlar Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Batı kıyıları yine nispeten açık ve güneşli/parçalı bulutlu olsa da, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde sis ve pus hadiseleri yaygınlaşıyor. Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan rüzgar (40-60 km/saat) güneybatı yönlü esmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA GECE (00:00–06:00 TSİ)

Çarşamba sabahına girerken, Türkiye genelinde buzlanma ve don olayı beklentisi en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu durum, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyini kapsıyor. Yağışlar Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hakkari civarında kar şeklinde devam ederken, Karadeniz'in batısında ve doğusunda hafif kar ve bulutlu hava hakim. Ülkenin büyük bir kısmında, özellikle iç bölgelerde, sis ve pus etkili olmaya devam ediyor. Akdeniz Bölgesi'ndeki kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkisi de sürüyor, bu durum fırtınanın deniz ve kıyı ulaşımını etkileyebileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu, Çankırı ve Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 23 ilde kuvvetli kar alarmı! Uzman isim İstanbul için tarih verdi!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu