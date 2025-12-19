Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:10

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ...Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul için beklenen haber geldi! 31 Aralık gecesi plan yapanlar dikkat: "Zemheri" soğukları kapıya dayandı ancak İstanbul'da hava durumu tahminleri herkesi şaşırttı. Kar hangi illere yağacak? 19-23 Aralık tarihleri arasında hangi bölgelerde buzlanma ve don uyarısı var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu raporu ve yılbaşı gecesi kar beklenen o iller...

  • ABONE OL
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den alınan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağışı büyük olasılıkla beklenmiyor. 31 Aralık 2025 gecesi İstanbul ve çevresinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu olması tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA YILBAŞI GECESİ KAR VAR MI?

Termometrelerin gece saatlerinde 6 ile 8 derece arasında seyretmesi beklenirken, batı kesimlerinde "ılık" bir yılbaşı akşamı öngörülüyor. Kar bekleyen İstanbullular için ise ocak ayının ortaları işaret ediliyor; uzmanlar Balkanlar üzerinden gelmesi muhtemel soğuk hava dalgasının asıl etkisini ocak ayında göstereceğini belirtiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

KAR HANGİ İLLERE YAĞACAK? İŞTE KAR ALTINDA GİRECEK ŞEHİRLER!

İstanbul ve batı illerinde yağmur hakim olsa da, Türkiye'nin doğu ve iç kesimleri yeni yıla kar yağışıyla merhaba diyebilir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin beyaz örtüyle kaplanması bekleniyor. İşte yılbaşında kar yağışı ve karla karışık yağmur beklenen o iller: Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya. İç Anadolu ve Karadeniz: Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Aksaray, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bolu, Kastamonu, Tokat.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, önümüzdeki 5 gün içinde atmosferik koşullarda keskin bir hareketlilik yaşanacak. Cuma ve Cumartesi günleri özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, Pazar gününden itibaren Ege ve Marmara üzerinden gelen yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına alacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

ZEMHERİ SOĞUKLARI KAPIDA!

22 Aralık itibarıyla başlayacak olan ve "erbaîn" olarak da bilinen kışın en sert dönemi zemheri soğukları, paylaştığınız haritalardaki verilerle örtüşen dondurucu bir tabloyu beraberinde getiriyor. Haritalarda özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen "buzlanma ve don olayı" uyarıları, gece sıcaklıklarının eksi 10 ila eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle zemherinin o meşhur keskin ayazının etkisini hissettireceğini kanıtlıyor. Bu dönemde bir yandan batıdan gelen yağışlı sistemler yurdu ısıtmaya çalışsa da, iç kesimlerdeki yüksek basınç ve puslu hava, zemheri soğuklarının karakteristik özelliği olan o kuru ve işleyen soğuğu özellikle sabahın ilk saatlerinde zirveye taşıyacaktır.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

19 ARALIK CUMA: SABAH SAATLERİNDE GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT!

Haftanın son iş gününde Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis ve pus etkili oluyor. Özellikle Ankara, Konya ve Kayseri çevresinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşebilir. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar hakimiyetini koruyor; Erzurum ve Kars'ta sıcaklıklar gece eksi 13 dereceye kadar geriliyor. Akdeniz kıyılarında ise güneşli ve ılıman bir hava hakim.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞLAR BAŞLIYOR!

20 Aralık Cumartesi günü sisli hava etkisini sürdürse de asıl değişim 21 Aralık Pazar günü yaşanacak. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Ege kıyıları ve Marmara'nın batısı sağanak yağışlı bir havaya uyanacak. İzmir ve Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerdeki puslu hava yerini kapalı ve bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

YENİ HAFTADA YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILIYOR

22 Aralık Pazartesi ve 23 Aralık Salı günleri yağışlı sistem etkisini artırarak iç kesimlere ve Karadeniz'e doğru genişliyor. Salı günü itibarıyla yurdun neredeyse tamamında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülme ihtimali oldukça yüksek. Özellikle sürücülerin iç bölgelerdeki yüksek geçitlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Önümüzdeki 5 günlük süreçte Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava durumu oldukça hareketli bir seyir izleyecek; İstanbul'da Cuma ve Cumartesi günleri puslu ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, Pazar gününden itibaren sıcaklıkların 14-15 derece dolaylarında seyrettiği sağanak yağışlı bir sistemin etkisi altına girilecek ve bu yağışlı hava Salı gününe kadar aralıklarla devam edecek. Ankara'da dondurucu soğuklar ve yoğun puslu hava haftanın ilk günlerinde etkisini koruyacak, gündüzleri yaklaşık 10 derece olan sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altında 4-5 dereceye kadar düşerek ciddi bir buzlanma riski oluşturacak.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Ancak Pazartesi ve Salı günleri bulutlanmanın artmasıyla birlikte başkentte hafif yağmur geçişleri görülecek. İzmir'de ise hafta sonuna kadar 18 dereceye varan ılıman ve parçalı bulutlu bir hava yaşanırken, Pazar günü itibarıyla Ege üzerinden gelen kuvvetli sağanak yağışlar şehri etkisi altına alacak ve hafta başına kadar sürecek olan bu yağışlı periyotta sıcaklıklar 16 derece civarında kalarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecektir.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

UZMANLARDAN DON VE BUZLANMA UYARISI

Hava sıcaklıkları batıda yağışla birlikte çok sert düşmese de, iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altında kalması nedeniyle zirai don ve buzlanma riski devam ediyor. Vatandaşların özellikle gece yolculuklarında ve tarımsal faaliyetlerde bu uyarıları dikkate alması büyük önem taşıyor. İstanbul'da ise Salı günü kuvvetli bir sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

19 ARALIK CUMA

Haftanın bu son gününde Türkiye'nin büyük bir bölümünde sabah ve gece saatlerinde etkili olan sis ve pus hakimiyeti görülüyor. Marmara, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde görüş mesafesi oldukça düşük seyrediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar devam ederken, Erzurum ve Kars dolaylarında sıcaklıkların gece eksi 13 dereceye kadar düştüğü gözleniyor. Akdeniz kıyılarında ise güneşli bir hava var ve sıcaklıklar 20-21 derece civarında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde bir gün yaşatıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

20 ARALIK CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde sisli hava etkisini sürdürmeye devam ediyor ancak Ege'nin güney kıyılarında (Muğla çevresi) ilk yağış belirtileri başlıyor. Batı Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeyinde güneşli bir gökyüzü hakimken, iç bölgelerdeki puslu hava ulaşımı etkileyebilir. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre büyük bir değişim göstermiyor; Ankara 10 derece, İstanbul 13-14 derece ve İzmir 17-18 derece civarında seyrediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

21 ARALIK PAZAR

Pazar günü itibarıyla hava durumu hareketlenmeye başlıyor ve batıdan gelen yağışlı hava kütlesi yurdun batı yarısını etkisi altına alıyor. Ege kıyılarında, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla hattında gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken; Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağmur başlıyor. Doğu Anadolu'da ise sis yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor ancak gece sıcaklıkları hala eksi 11 derece gibi oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

22 ARALIK PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar iç kesimlere doğru yayılıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar devam ederken, İç Anadolu ve Orta Karadeniz genelinde yağmurlu bir hava hakim oluyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneş yüzünü gösterse de, bölgenin genelinde puslu ve soğuk hava etkisini hissettiriyor. Batıda ise bulutlanmaya bağlı olarak sıcaklıklarda bir miktar düşüş gözlense de, don olayı beklenmiyor; örneğin İstanbul 11 derece, Antalya ise 17-18 derece bandında yer alıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

23 ARALIK SALI

Tahmin periyodunun son gününde yağışlı sistem Türkiye'nin neredeyse tamamını (Doğu Anadolu'nun en uç kesimleri hariç) kapsıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlar görülürken, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de yağmurlu bir gün yaşanıyor. Doğu Anadolu'da sisli hava dağılıyor ve sıcaklıklar gece eksi 10 derece civarında ölçülüyor. Batıda rüzgarın ve yağışın etkisiyle hissedilen sıcaklık biraz daha düşebilir; özellikle iç bölgelerde yağmurun yer yer yükseklerde karla karışık yağmura dönüşme ihtimali de belirmeye başlıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Güne başlarken yurdun büyük bir bölümünde dondurucu etkiler hissediliyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege'nin iç kısımlarında geniş bir alanda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde (Edirne, Kırklareli) ve Karadeniz sahil şeridinde yer yer sis etkili olurken, İç Anadolu'nun genelinde (Ankara, Konya, Kayseri çevresi) ve Güneydoğu Anadolu'da puslu bir hava hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise güneşli bir sabah yaşanıyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

ÖĞLE(12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle sisli hava yer yer dağılsa da puslu görünüm iç bölgelerde devam ediyor. Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevresinde yoğun pus etkisini sürdürürken, Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Doğu Anadolu'da ise puslu hava Erzurum'dan Van'a kadar geniş bir alana yayılmış durumda. Bu saat diliminde sıcaklıklar günün en yüksek değerlerine ulaşsa da, iç kesimlerde serinlik etkisini yitirmiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

19 ARALIK CUMA AKŞAM

Güneşin batışıyla birlikte dondurucu soğuklar tekrar tüm şiddetiyle geri dönüyor. Harita üzerinde geniş bir alana yayılan "Buzlanma ve don olayı bekleniyor" uyarısı; Marmara'nın güneyinden başlayarak İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve tüm Doğu Anadolu'yu kapsıyor. İstanbul ve çevresinde sis yoğunlaşmaya başlarken, Ankara ve Konya hattında puslu hava dondurucu bir soğukla birleşiyor. Sürücülerin bu saatlerde gizli buzlanmaya karşı çok dikkatli olması gerekiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

GECE (00:00 - 06:00)

Cumartesi gününün ilk saatlerinde soğuk hava dalgası zirve noktasına ulaşıyor. Yurdun neredeyse tamamında, sahil şeritleri hariç, çok kuvvetli bir buzlanma ve don riski mevcut. Marmara'da (Bursa, Balıkesir) ve Batı Karadeniz'de (Bolu, Karabük) sis yoğunluğu artarken, iç ve doğu bölgelerde puslu hava ile birlikte sıcaklıkların sıfır derecenin altına indiği anlaşılıyor. Gece boyunca etkili olacak bu dondurucu hava, hafta sonuna oldukça sert bir giriş yapılacağını işaret ediyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu