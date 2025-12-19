SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Tam 40 sürecek zemheri soğukları başlıyor! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

ZEMHERİ SOĞUKLARI KAPIDA!

22 Aralık itibarıyla başlayacak olan ve "erbaîn" olarak da bilinen kışın en sert dönemi zemheri soğukları, paylaştığınız haritalardaki verilerle örtüşen dondurucu bir tabloyu beraberinde getiriyor. Haritalarda özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen "buzlanma ve don olayı" uyarıları, gece sıcaklıklarının eksi 10 ila eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle zemherinin o meşhur keskin ayazının etkisini hissettireceğini kanıtlıyor. Bu dönemde bir yandan batıdan gelen yağışlı sistemler yurdu ısıtmaya çalışsa da, iç kesimlerdeki yüksek basınç ve puslu hava, zemheri soğuklarının karakteristik özelliği olan o kuru ve işleyen soğuğu özellikle sabahın ilk saatlerinde zirveye taşıyacaktır.