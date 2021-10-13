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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr'ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
Giriş Tarihi: 13.10.2021 19:03

Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr'ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı

Son dakika haberleri: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağını belirten Deniz Demirhan, Karadeniz için heyelan uyarısında bulundu. Perşembe günü hafifleyecek olan yağışların, cuma gününden itibaren yeniden artacağını ifade eden Demirhan, İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
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Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
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Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı
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