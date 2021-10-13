Son dakika: Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan sabah.com.tr’ye açıkladı! İstanbul için flaş uyarı

Son dakika haberleri: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağını belirten Deniz Demirhan, Karadeniz için heyelan uyarısında bulundu. Perşembe günü hafifleyecek olan yağışların, cuma gününden itibaren yeniden artacağını ifade eden Demirhan, İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...