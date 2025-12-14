Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:40

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 21 il için kar uyarısı! İstanbul için tarih verildi! Megakent beyaza bürünecek

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERLERİ... Türkiye, 14 Aralık Pazar gününden itibaren başlayarak 18 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek olan, mevsim normallerinin altında sıcaklıklar ve yerel olarak kuvvetli yağışlarla dolu değişken bir hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Uzmanlar özellikle o bölgelere dikkat çekti. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

Haftanın ilk yarısı olan 14-16 Aralık tarihleri arasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kış şartları kendini hissettirecek. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıklar gece saatlerinde sıfır derecenin oldukça altına düşerken, gündüz bile 3 ila 8 derece arasında seyredecek. Bu durum, bölge genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olaylarını beraberinde getirecektir. İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve doğu illerinde de karla karışık yağmur ve kar görüleceği için, özellikle Kayseri, Sivas ve civarında sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

KARADENİZ BÖLGESİ: YAĞIŞ VE FIRTINA ALARMI!

Karadeniz Bölgesi, özellikle haftanın başlangıcında çetin geçecek. 14 Aralık Pazar günü, Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi olan Rize ve Artvin çevrelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması beklenmektedir. Bu kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalara neden olabileceği gibi, denizcilik faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Kastamonu) ve Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) haftanın ilk günlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacaktır.

SİS VE PUS KAPALI HAVA TEHLİKESİ

Hafta boyunca, özellikle 14 ve 15 Aralık günleri gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü yoğun sis ve pus altında kalacak. Haritalarda SİS ve PUS ibarelerinin yoğunluğu, görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşebileceği anlamına gelmektedir. Bu durum, karayolu trafiği başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında aksaklık riskini artırmaktadır.

HAFTANIN İKİNCİ YARISINDA HAVA YUMUŞUYOR: AKDENİZ VE EGE GÜNEŞLİ!

17 ve 18 Aralık Çarşamba/Perşembe günleri, kış aylarında beklenen güzel haber geliyor: Hava durumu özellikle batı ve güney bölgelerde düzelme eğilimine giriyor. Akdeniz kıyıları (Antalya, Adana) ve Ege Bölgesi (İzmir, Muğla) bu iki günde güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya kavuşacak. Sıcaklıklar, Muğla çevresinde 17 derece, Antalya çevresinde ise 19 dereceye kadar çıkarak, mevsim normallerinin üzerinde bir ılımanlık sergileyecektir. Ülke genelinde yağışlar azalırken, rüzgarın şiddeti de düşüş gösterecektir. Bu yumuşama eğilimi, özellikle Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki kar ve sisin etkisinin yavaş yavaş kırılmasına yardımcı olacaktır.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR VE ÖNERİLER

Meteoroloji, özellikle şu konularda vatandaşları dikkatli olmaya çağırmaktadır: Ulaşım: Sis ve pusun etkili olduğu bölgelerde araç kullananların hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini artırmaları gerekmektedir. Don ve buzlanma riski olan yollarda kış lastiği ve zincir bulundurulması hayatidir. Rüzgar: Doğu Karadeniz'de etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır. Kıyafet: Sıcaklık farklarının yüksek olduğu İç Anadolu ve Doğu'da katmanlı giysiler tercih edilmeli ve özellikle gece saatlerinde hipotermi riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu beş günlük tahmin periyodunda, İstanbul, İzmir ve Ankara farklı hava olaylarının etkisi altında kalacaktır; İzmir en ılıman ve güneşli havayı yaşarken, İstanbul haftaya yağışla başlayacak ve Ankara sisli ve soğuk kalacaktır. İstanbul, pazar ve pazartesi günleri hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava ile karşılanırken, sıcaklıklar 10 ile 12 derece civarında seyredecek; hafta ortasından itibaren hava açarak güneşli bir görünüme kavuşacaktır.

Ege'nin incisi İzmir ise, pazar günü görülebilecek kısa süreli hafif yağmur dışında, tüm hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak, sıcaklıklar 15 ila 17 derece arasında kalarak bölgede ılıman bir hava sağlayacaktır. Başkent Ankara'da ise, hava durumu genellikle parçalı ve çok bulutlu olacak; özellikle haftanın ilk yarısında gece ve sabah saatlerinde etkili olacak sis ve pus hadiseleri görüş mesafesini düşürebilirken, gündüz sıcaklıkları 8-10 derece, gece sıcaklıkları ise sıfır derece civarında seyredecektir, bu da buzlanma riskine karşı dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

14-18 Aralık 2025 tarihli hava tahmin haritalarına göre, tahmin periyodunda kar yağışı veya karla karışık yağmur alması beklenen iller genellikle ülkenin doğu, iç ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle 14 ve 15 Aralık Pazar/Pazartesi günleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusu olan Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı beklenmektedir. Öte yandan İstanbul için kar tahminleri Ocak ayının sonları ve Şubat ayının ilk haftası olarak belirlendi.

Ayrıca Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (örneğin Bolu ve Kastamonu'nun yüksekleri) ve 15-16 Aralık'ta İç Anadolu'nun doğu ve yüksek noktalarında (Sivas çevresi gibi) yer yer karla karışık yağmur veya hafif kar görülebilir. Haftanın ortasından itibaren kar yağışları azalmakla birlikte, yine Doğu Anadolu'daki illerin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ihtimali devam edecektir.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

14 ARALIK 2025 PAZAR

Bu haritaya göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları sıfır derecenin altına düşerken, gündüz sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişiyor. Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 16 dereceye kadar ulaşırken, iç ve batı bölgelerde ise 8 ile 14 derece arasında seyrediyor. Özellikle İç Ege ve İç Anadolu'nun bazı kısımlarında hafif don tehlikesi olabilir.

15 ARALIK 2025 PAZARTESİ

Pazartesi günü, yağışlı hava etkisini biraz daha artırarak İç Anadolu'nun bazı kesimlerine ve Güneydoğu Anadolu'ya doğru yayılmaya başlıyor. Marmara ve Ege'de genellikle yağmur beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Batı ve güney bölgelerdeki sıcaklıklar bir önceki güne benzer seyrederken, Doğu Anadolu'da maksimum sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşebilir. Örneğin, İstanbul'da 10 derece, Antalya'da 19 derece, Erzurum'da ise 3 derece civarında bir hava tahmini mevcut.

16 ARALIK 2025 SALI

Salı günü, Türkiye'nin orta ve doğu bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur daha belirgin hale geliyor. İç Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar görülebilir. Batı ve güney kıyılarında hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşli seyredecek. Sıcaklıklar genel olarak stabil kalırken, Doğu Anadolu'da gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark azalıyor. Haritada görüldüğü gibi, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 5 derece civarında seyrederken, Muğla çevresinde 17 derece, Adana çevresinde ise 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA

Çarşamba günü itibarıyla, ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar azalıyor ve hava yer yer açmaya başlıyor. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde daha yaygın hale geliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava devam etmekle birlikte, yüksek kesimlerde yer yer kar veya karla karışık yağmur ihtimali hala mevcut. Sıcaklıklar ülke genelinde birkaç derece artış göstererek 12 ile 18 derece aralığında yoğunlaşıyor. Karasal bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfır derece civarında kalması bekleniyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Perşembe günü, tahmin edilen beş günlük periyodun en açık ve en sıcak günlerinden biri olarak görünüyor. Güneşli hava, Türkiye'nin batı, güney ve hatta iç kesimlerinde etkili oluyor. Yağış ihtimali sadece Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun çok az bir kısmında kalıyor. Sıcaklıklar genel olarak yükselerek, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında 15 ile 17 derece civarına ulaşıyor. İç Anadolu'da ise 8 ile 10 derece aralığında seyreden hava, günün çoğunda güneşli olacak. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 5 ile 8 derece civarında öngörülüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH

Pazar sabahı, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevresi) ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresi) hafif yağmur şeklinde etkili olacak. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın kuvvetli olacağı görülüyor; Artvin ve Rize çevrelerinde rüzgar hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. İç bölgeler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde sis ve pus hadiseleri etkili olacak.

ÖĞLE

Öğle saatlerinde, yağışlı hava dar bir alana çekilerek, sadece Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevresinde hafif yağmur olarak devam edecek. Ülkenin geri kalanında hava çoğunlukla parçalı bulutlu veya çok bulutlu seyredecek. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, Ege'nin iç kesimleri ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde görülen sis ve pus etkisini azaltacak. Doğu Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) Artvin ve Rize çevresinde devam edecek.

AKŞAM

Akşam saatlerine gelindiğinde, yağışlı hava tekrar biraz daha yayılma eğilimine giriyor. Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak çevresinde hafif yağmur beklenirken, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yer yer karla karışık yağmur veya hafif kar görülebilir. Türkiye'nin merkezi ve doğu bölgelerinin büyük bir kısmında hava, parçalı bulutlu bir yapıda kalacak ve özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer güneşli veya açık hava görülecek. İç ve doğu kesimlerde gece saatlerine doğru sis ve pus oluşumu tekrar başlayacak.

GECE

Pazar gecesi geç saatlerde ve Pazartesi sabahına doğru, yağışlı sistem Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimlerine doğru kayacak. Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, Çankırı, Çorum, Tokat çevresinde de yerel karla karışık yağmur veya kar görülebilir. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde ise sis ve pus etkisini kuvvetlendirerek ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise hava parçalı bulutlu ve yer yer açık seyredecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla'nın güney, Yozgat'ın doğu, Antalya ve Sivas'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batı çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevreleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Az bulutlu