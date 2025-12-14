SON DAKİKA: Meteoroloji’den 21 il için kar uyarısı! İstanbul için tarih verildi! Megakent beyaza bürünecek

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Perşembe günü, tahmin edilen beş günlük periyodun en açık ve en sıcak günlerinden biri olarak görünüyor. Güneşli hava, Türkiye'nin batı, güney ve hatta iç kesimlerinde etkili oluyor. Yağış ihtimali sadece Karadeniz'in doğu kıyıları ve Doğu Anadolu'nun çok az bir kısmında kalıyor. Sıcaklıklar genel olarak yükselerek, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında 15 ile 17 derece civarına ulaşıyor. İç Anadolu'da ise 8 ile 10 derece aralığında seyreden hava, günün çoğunda güneşli olacak. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 5 ile 8 derece civarında öngörülüyor.