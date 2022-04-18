Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT!

Yurdun önemli bir kısmında soğuk hava, kimi yerlerde kar yağışı kimi yerlerde sağanak yağmur ile birlikte etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporu 44 il için uyarıda bulundu.