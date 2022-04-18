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Son dakika: Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
11:26
Son dakika: Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!
Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu Türkiye'nin büyük bölümü için önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen son hava durumu raporuna göre 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli yağışlar söz konusu. Megakent bugün ve yarını zorlu hava koşullarında geçirecek. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı ile birlikte çığ riskine dikkat! İşte son dakika Meteoroloji haberinin ayrıntıları...