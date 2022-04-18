Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:26

Son dakika: Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!

Son dakika Meteoroloji hava durumu raporu Türkiye'nin büyük bölümü için önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen son hava durumu raporuna göre 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli yağışlar söz konusu. Megakent bugün ve yarını zorlu hava koşullarında geçirecek. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı ile birlikte çığ riskine dikkat! İşte son dakika Meteoroloji haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT!

Yurdun önemli bir kısmında soğuk hava, kimi yerlerde kar yağışı kimi yerlerde sağanak yağmur ile birlikte etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporu 44 il için uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

YURT GENELİNDE SON DURUM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı,

Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya’ya geldi... İstanbullular dikkat!

BUGÜN VE YARIN KRİTİK!

Yağışların; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde,

SON DAKİKA