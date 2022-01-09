Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

9 Ocak 2022 Pazar günü itibarıyla yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den gelen son bilgiler neler? Hava durumu raporları vatandaşların sağanak yağışlara hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun (Siirt dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak,