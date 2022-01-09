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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den 'Sarı kodlu' hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:28

Son dakika: Meteoroloji'den 'Sarı kodlu' hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

Son dakika hava durumu haberine göre 7 ilimiz için sarı kodlu uyarı var. Sağanak yağışlar yurdun büyük bir bölümünüde etkisini göstermeye sürdürecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle gece hortum ve dolu yağışının korkuttuğu Muğla bölgesini bir kez daha uyardı. Peki bölge bölge hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

9 Ocak 2022 Pazar günü itibarıyla yurtta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den gelen son bilgiler neler? Hava durumu raporları vatandaşların sağanak yağışlara hazırlıklı olması gerektiğini gösteriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun (Siirt dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak,

Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den ’Sarı kodlu’ hava durumu uyarısı! Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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