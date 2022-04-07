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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:50

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'sarı' ve 'turuncu' uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumu raporunu yayınladı. Paylaşılan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak. Yurdun doğusunda ise Suriye üzerinden gelen toz taşınımının bugünden itibaren 2 gün boyunca görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu. Listedeki illerde yaşayan vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan 42 il...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...

İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan 42 il...

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...


Afyonkarahisar

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SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...


Ağrı

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...


Antalya

SON DAKİKA: Meteoroloji’den ’sarı’ ve ’turuncu’ uyarı! Toz aşımına dikkat | Sağanak yağmur geliyor...


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