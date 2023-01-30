Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Nurten Yılmaz'ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: "Ölmek için yalvaracaksın"

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:54

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı'nın yeni bölümünde, Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz kuzenlerin şüpheli kaybı ele alındı. Programa katılan Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çeviren iddialarda bulundu. Eşinin babası tarafından kaçırıldığını ve sürekli tehdit edildiğini söyleyen Yılmaz, "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.