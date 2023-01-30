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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Nurten Yılmaz'ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: "Ölmek için yalvaracaksın"
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:54

Son dakika: Müge Anlı'da Nurten Yılmaz'ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: "Ölmek için yalvaracaksın"

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konular işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı'nın yeni bölümünde, Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz kuzenlerin şüpheli kaybı ele alındı. Programa katılan Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çeviren iddialarda bulundu. Eşinin babası tarafından kaçırıldığını ve sürekli tehdit edildiğini söyleyen Yılmaz, "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Müge Anlı’da Nurten Yılmaz’ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: Ölmek için yalvaracaksın

Son dakika haberleri: Daha birkaç hafta evvel dünyaevine giren 25 yaşındaki arkeoloji öğrencisi Mustafa Yılmaz, 22 Ocak'ta yaşadığı şehir olan Elazığ'dab şüpheli şekilde kayıplara karıştı.

Son dakika: Müge Anlı’da Nurten Yılmaz’ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: Ölmek için yalvaracaksın

"ONUR'UN DA BABAMIN DA BU İŞTE PARMAĞI VAR"

Mustafa Yılmaz'ın eşi Nurten Yılmaz, "Mustafa Yılmaz, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordu. Aileme Mustafa'dan bahsettim. Onay vermediler.

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Son dakika: Müge Anlı’da Nurten Yılmaz’ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: Ölmek için yalvaracaksın

28 Aralık günü Mustafa ile kaçtım. Baban peşimizi bırakmadı. Her gün tehdit ediyordu. 22 Ocak Pazar günü kahvaltıya gitmiştik. Mustafa beni eve bırakmaya geldiğinde kardeşi Büşra, Onur'un görüşmek istediğini söyledi.

Son dakika: Müge Anlı’da Nurten Yılmaz’ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: Ölmek için yalvaracaksın

Onur teyzesinin oğlu, benim de amcamın oğluydu. Evden 'Kuzenim Onur ile görüşeceğim' diyerek çıktı. Daha da gören olmadı" dedi.

Son dakika: Müge Anlı’da Nurten Yılmaz’ın iddiaları kan dondurdu! Eşi kayboldu, babasını suçladı: Ölmek için yalvaracaksın

Genç üniversiteliden bir gün sonra ise kuzeni Onur Yılmaz kayboldu.

Müge Anlı'da Yılmaz kuzenlerin kaybındaki şüphe noktaları! 25 günlük kayıp damadı kayınpederi mi öldürdü? | Video

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