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Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:00

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

Son dakika: Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını arıyor. Çalışmalar kapsamında Narin'in amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran'ın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla eşleşmişti. Şüpheli amcanın, telefonundaki tüm arama ve mesajları sildiği, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra ise köyden ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları

AJANSLAR
SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

Türkiye'nin konuştuğu olay 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada kolunda diş izlerine rastlanan ağabeyi gözaltına alınmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

NARİN GÜRAN'IN AMCASI SAMİ GÜRAN GÖZALTINDA!
Arama çalışmalarında 12. güne girilirken Narin'in amcası Sami Güran gözaltına alındı. İddialara göre amca Sami Güran'ın telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı. Sami Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı öne sürüldü.

Diyarbakır'da kaybolan Narin her yerde aranıyor! Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı | Video

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SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

DNA NARİN'E AİT ÇIKTI!
Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Sami Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

NARİN GÜRAN'IN BASASI: KIZIMIZI İSTİYORUZ...
Narin'in babası Arif Güran ise son açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmış; Doğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor, ben bile gitmişim.

SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

Eşim gitmiş, oğlum gitmiş. Bizim köylülerimiz gitmiş. Bu yalan haberlerle artık yemin ederim, kızımızın acısını yaşayamıyoruz. Bizi eziyorlar. Bu sosyal medyada olan bu küfürler ayıptır. Kızımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.

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