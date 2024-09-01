SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…

NARİN GÜRAN'IN BASASI: KIZIMIZI İSTİYORUZ...

Narin'in babası Arif Güran ise son açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Herhangi bir şey söyleyemeyiz. Bugün valilik dese anne, baba, amca, dayı gözaltına alınmış; Doğrudur. Baba burada, anne evde. İfadeye herkes gidiyor, ben bile gitmişim.