Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:00
SON DAKİKA: NARİN BULUNDU MU? Narin Güran’ın amcası telefonundaki tüm arama ve mesajları silmiş! Narin kaybolduktan 15 dakika sonra…
Son dakika: Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabını arıyor. Çalışmalar kapsamında Narin'in amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran'ın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla eşleşmişti. Şüpheli amcanın, telefonundaki tüm arama ve mesajları sildiği, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra ise köyden ayrıldığı iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları