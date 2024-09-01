Diyarbakır'da kaybolan Narin her yerde aranıyor! Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı | Video

8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. 10 gündür aralıksız arama çalışmaları devam eden Narin Güran'dan hala bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyin yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı. Öte yandan Kayıp Narin Güran soruşturmasında, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran tekrar ifadeye çağrıldı. Son dakika bilgisine göre gözaltındaki amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla eşleşti ve amca gözaltına alındı.