Video Yaşam Kayıp Narin'i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı | Video
Kayıp Narin'i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı | Video

Kayıp Narin'i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı | Video

01.09.2024 | 15:34

Diyarbakır' da Narin'i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

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