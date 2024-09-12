Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:54
SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez kuzeni Mehmet Şerif Güran'ı aramıştı. Mehmet Şerif Güran, Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu…" Soruşturma birimlerinin ise amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...