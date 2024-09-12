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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:54

SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in (8) tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez kuzeni Mehmet Şerif Güran'ı aramıştı. Mehmet Şerif Güran, Salim Güran ile yaptıkları konuşmayı anlattı "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu…" Soruşturma birimlerinin ise amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

Son dakika: Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişi açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

Amca Salim Güran'ın, en son 15.15'te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin'in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı.

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SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu.

SON DAKİKA: Narin’in amcasının 5 kez aradığı kuzeni konuştu! Öyle bir şey yapmasını beklemezdim desem…

Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA