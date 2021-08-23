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Haberler Yaşam Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube'da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti
Giriş Tarihi: 23.08.2021 18:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 19:38

Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube'da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

Son dakika haberi: İstanbul'da Fatma Yasak, eşi Alper Tasalı'dan gördüğü şiddeti Twitter'da anlattı. Koca tutuklandı. Youtube'da bir canlı yayına katılan Fatma Yasak, hemcinslerine seslendi. İşte ayrıntılar...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube’da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

Sosyal medya platformu Twiter üzerinden yaşadığı kabus dolu anları anlatan Fatma Yasak adlı kadın, şunları paylaştı.

Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube’da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

Yasak yaptığı paylaşımda; "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım.

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Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube’da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler.

Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube’da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti." dedi.

Son dakika: Şiddet mağduru Fatma Yasak Youtube’da hemcinslerine seslendi! Twitter hesabından yardım istemişti

TUTUKLANDI!

istanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyuruştu.

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