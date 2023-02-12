Taha Duymaz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Sevenleri Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı soruları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç fenomenden gelecek haberler için umut dolu bekleyiş devam ederken ablası Semiha Duymaz'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından takipçileri ''Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, kurtarıldı mı?'' sorularına yanıt arama başladı. İşte Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.