Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?
Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:32

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da kardeşleriyle birlikte halasının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Sevenleri Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı soruları ile gelişmeleri yakından takip ediyor. Genç fenomenden gelecek haberler için umut dolu bekleyiş devam ederken ablası Semiha Duymaz'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamanın ardından takipçileri ''Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, kurtarıldı mı?'' sorularına yanıt arama başladı. İşte Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son durum gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Kahramanmaraş depreminin yaşandığı gece Hatay'da halasının evinde olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın göçük altında kaldığı ablası tarafından açıklanmıştı. Ünlü isimler genç fenomeni kurtarmak için seferber olmuştu. 10 ili vuran deprem felaketinin 7. gününde de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu noktada genç fenomenden gelecek güzel haberleri bekleyen sevenleri, ''Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durum nasıl?'' soruları ile son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Semiha Duymaz'dan Taha Duymaz son dakika açıklaması geldi. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte tüm gelişmeler...

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri videoya çekerek sosyal medyada paylaşan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'dan da üzen haber gelmişti.

Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istemişti:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'a bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

''AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

ENKAZ ÖNÜNDE BİLGİ VERDİ

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Takipçilerinden Taha için yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA