ENKAZ ÖNÜNDE BİLGİ VERDİ

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Takipçilerinden Taha için yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.