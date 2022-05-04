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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 13:40

SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında 2022 yılının ilk zammını alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken 6 aylık enflasyon oranı olacak. Bu noktada yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, Temmuz ayı emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında emeklilere "sosyal refah düzenleme" ile birlikte yüzde 66 zam yapılmış ve emekli maaşları 1500 liradan 2500 liraya yükselmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz maaşı ile son dakika haberleri;

SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşları üzerindeki belirleyici etken 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı olacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon oranı açıklanırken, Nisan ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR... İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI!

2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

1. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2. Emekli ve memur Temmuz zammı için sosyal refah düzenlemeleri neler olacak?

3. Düzenlemeler maaşlara nasıl yansıyacak?

İşte tüm bu sorularla beraber milyonların merakla beklediği Temmuz maaş dönemi için detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN AÇIKLIYOR: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları yapılacak düzenleme hakkında bilgi verecek. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve beklentilere göre hesaplanan rakamlarla emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı tablosu netleşmeye başladı.

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SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

SON DAKİKA: Temmuz ayı emekli zammı 2022 belli oldu! Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

Öte yandan 1 Mayıs'ta konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Detayların Bakan Bilgin tarafından daha sonra duyurulması bekleniyor.

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