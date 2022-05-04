Emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekli maaşları üzerindeki belirleyici etken 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı olacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon oranı açıklanırken, Nisan ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç tl olacak sorusu milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Son olarak Bakan Bilgin'in yaptığı peş peşe açıklamalar emekli ve memur için Temmuz zam oranının yanında sosyal denge ve refah artışlarıyla beraber ek zamları gündeme getirdi. İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR... İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI!

2022 yılının ilk adımı asgari ücret meselesinin çözüme kavuşturulması oldu. Asgari ücret 2022 yüzde 50,5 ile yarım asrın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti.