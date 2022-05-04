Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye'de milyonlarca emekli, Temmuz ayında 2022 yılının ilk zammını alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken 6 aylık enflasyon oranı olacak. Bu noktada yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon oranı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, Temmuz ayı emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere, Ocak ayında emeklilere "sosyal refah düzenleme" ile birlikte yüzde 66 zam yapılmış ve emekli maaşları 1500 liradan 2500 liraya yükselmişti. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli Temmuz maaşı ile son dakika haberleri;