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Haberler Yaşam Son dakika! 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL
Giriş Tarihi: 16.02.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 08:20

Son dakika! 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm TV kanalları "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın gerçekleştirdi. Tarihi gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

Son dakika! ’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

Son dakika haberleri: "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın gerçekleştirdi.

Son dakika! ’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

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Son dakika! ’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Son dakika! ’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.

Son dakika! ’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

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