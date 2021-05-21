Sosyal destek parası e devlet ile 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgula: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak ve şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulaması milyonların gündeminde bulunuyor. Salgın boyunca ekonomik açıdan sıkıntı çeken vatandaşlara ödenen pandemi destek ödemeleri e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Daha önceleri 1000 lira olan ve Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2 milyonun üzerindeki haneye 100 liralık artışla sosyal yardım parası ödeneceğini duyan vatandaşlar 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, kimlere verilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile pandemi sosyal destek parası 1100 TL yardım başvuru sonuçları sorgula ekranı ve tüm detaylar…