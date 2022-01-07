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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum
Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:35

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri Ocak ayının son haftası başlayacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç devam ederken atama tercihleri için de geri sayım başladı. Bilindiği üzere; en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilecek olup işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu kapsamda; Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ile ilgili son gelişmeler!

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bekleniyor. En fazla 40 eğitim kurumu elektronik ortamda tercih edilebilecek olup tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Öte yandan; ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir. Bu kapsamda; Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınavpuanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

2. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğindevamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynıolması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucuyeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri son durum
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