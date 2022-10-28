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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 17:03

Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

Sözleşmelinin kadroya geçişi için son hazırlıklar yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kapsamı açıkladı. Sözleşmeliye kadro detayları adım adım duyurulurken 4B sözleşmeli personel ne demek sorusu gündeme geldi. Bakan Bilgin ve Memur-SEN'in toplantıları sonucunda ortaya çıkan düzenleme ardından yaklaşık 550 bin personel araştırmalarına hız kazandırdı. Kamuda çalışan sözleşmeliler konuyla ilgili açıklamaları yakın mercek altına aldı. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum ve son dakika açıklamaları…

Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ile takip ediliyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin'den gelen açıklama kapsamı ve son toplantı zamanını ortaya koymuştu. Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni düzenleme için heyecan dorukta. Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler gibi sorular yanıt aramaya başladı. Çalışma şekillenirken yeni merak konusu düzenlemenin ne zaman meclise geleceği ile ilgili. Konuyla ilgili geri sayım başladı. Peki, sözleşmeliye kadro son durum nedir, 4B ne demek? İşte, 2022 son gelişmeler…

Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video

Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

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