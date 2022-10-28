Sözleşmeliye kadro son dakika: Son toplantı için geri sayım! 2022 Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?

Sözleşmelinin kadroya geçişi için son hazırlıklar yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kapsamı açıkladı. Sözleşmeliye kadro detayları adım adım duyurulurken 4B sözleşmeli personel ne demek sorusu gündeme geldi. Bakan Bilgin ve Memur-SEN'in toplantıları sonucunda ortaya çıkan düzenleme ardından yaklaşık 550 bin personel araştırmalarına hız kazandırdı. Kamuda çalışan sözleşmeliler konuyla ilgili açıklamaları yakın mercek altına aldı. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum ve son dakika açıklamaları…