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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
17:19
Süper Loto tutkunlarının heyecanla beklediği 25 Mart 2025 Salı günü çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak. Kazanan rakamların belli olmasının ardından, milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için araştırmalara başlayacak. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin çekiliş sonuçları resmi sorgulama ekranıı haberin devamında...