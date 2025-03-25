SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto, her hafta milyonlarca kişiye büyük bir heyecan yaşatan popüler şans oyunlarından biri olmaya devam ediyor. 25 Mart 2025 Salı günü düzenlenen çekiliş, noter eşliğinde gerçekleştirilecek ve Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu mu? İşte, çekilişe dair detaylar ve kazanan numaralar haberin devamında...