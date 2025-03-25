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Giriş Tarihi: 25.03.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:19

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto tutkunlarının heyecanla beklediği 25 Mart 2025 Salı günü çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın ikinci gününde gerçekleştirilecek çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar noter huzurunda ve canlı yayında açıklanacak. Kazanan rakamların belli olmasının ardından, milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için araştırmalara başlayacak. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin çekiliş sonuçları resmi sorgulama ekranıı haberin devamında...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto, her hafta milyonlarca kişiye büyük bir heyecan yaşatan popüler şans oyunlarından biri olmaya devam ediyor. 25 Mart 2025 Salı günü düzenlenen çekiliş, noter eşliğinde gerçekleştirilecek ve Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu mu? İşte, çekilişe dair detaylar ve kazanan numaralar haberin devamında...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

25 MART 2025SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Mart 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

25 MART SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan, şanslı numaraları;

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ŞANSLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.