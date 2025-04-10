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Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:07
Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…
Gaziantep'te Merve İzzetoğlu Suriye uyruklu yazılımcı eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp başvurusu yaptı. İnceleme başlatan ekipler, evde buldukları kan izlerini adım adım takip edip kan donduran manzara ile karşılaştı. Evin havalandırma boşluğunda genç adamın parçalanmış cesedine ulaşıldı. Tüyler ürperten cinayetle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı