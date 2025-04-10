Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE… ÜZERİ TOPRAK ÖRTÜLÜ!

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kayıp ihbarında bulunan Merve İzzetoğlu ve yakınlarının birbiriyle çelişen ifadeleri üzerine evde yaptığı aramada kan izlerine rastlandı.