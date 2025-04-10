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Haberler Yaşam Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:07

Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

Gaziantep'te Merve İzzetoğlu Suriye uyruklu yazılımcı eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp başvurusu yaptı. İnceleme başlatan ekipler, evde buldukları kan izlerini adım adım takip edip kan donduran manzara ile karşılaştı. Evin havalandırma boşluğunda genç adamın parçalanmış cesedine ulaşıldı. Tüyler ürperten cinayetle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı

Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

Kan donduran olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde yaşandı. Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) eşi Merve İzzetoğlu (30) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarı yaptı.

Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE… ÜZERİ TOPRAK ÖRTÜLÜ!

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kayıp ihbarında bulunan Merve İzzetoğlu ve yakınlarının birbiriyle çelişen ifadeleri üzerine evde yaptığı aramada kan izlerine rastlandı.

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Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

Kısa süre sonra evin havalandırma boşluğunda genç adamın parçalanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin üzerinin toprakla örtülü olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

EŞİ VE 5 ŞÜPHELİYE GÖZALTINA ALINDI

İzzetoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez İlçesi'ne yollandı.

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Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu cinayetinde kan donduran detaylar: Ceset parçalarını et makinesinden geçirip…

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merve İzzetoğlu ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.