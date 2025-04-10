Video Yaşam Gaziantep'te korkunç cinayet! Yazılımcı adamı parçalara ayırıp havalandırma boşluğuna attılar! | Video
Gaziantep'te korkunç cinayet! Yazılımcı adamı parçalara ayırıp havalandırma boşluğuna attılar! | Video

Gaziantep'te korkunç cinayet! Yazılımcı adamı parçalara ayırıp havalandırma boşluğuna attılar! | Video

10.04.2025 | 10:57

Gaziantep'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu’nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu’nun eşi M.İ.'nin (30) de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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