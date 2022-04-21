Haberler Yaşam Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:27

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Survivor All Star'da yeni takımlar bu akşam belli olacak. 2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılacak. Bu noktada Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan programın izleyenleri "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dengesizlik nedeniyle yapılan bu uygulama ile yarışmacılar eşit şekilde iki ayrı takıma bölünecek. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ile tüm detaylar...