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Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:27

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Survivor All Star'da yeni takımlar bu akşam belli olacak. 2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılacak. Bu noktada Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan programın izleyenleri "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dengesizlik nedeniyle yapılan bu uygulama ile yarışmacılar eşit şekilde iki ayrı takıma bölünecek. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ile tüm detaylar...

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Survivor yeni takımlar için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen yarışmacılar bu kez Gönüllüler ve Ünlüler takımındaki dengesizliğin oyunlara yansımasıyla beraber kırmızı ve mavi takım olarak karma şekilde ikiye ayrılacak. İzleyenler bu noktada "Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak yarışmadan Gizem elenmiş ve adaya veda eden isim olmuştu. Şimdi ise gözler yeni takımlarda. Peki, Survivor kırmızı ve mavi takım nasıl oldu, takımlarda son durum ne? İşte detaylar...

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?

19 Nisan tarihin TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor eleme konseyinde takımların karışacağını duyurmuştu. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri hangi yarışmacıların farklı takımlarda mücadele edeceğini oldukça merak etmeye başladı.

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Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Survivor son bölümde (20 Nisan) ödül oyunu oynanmasının ardından bugün Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak olan ada konseyinde takımı değişen yarışmacılar belli olacak.

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Acunn.com üzerinden yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanında bazı yarışmacıların oldukça heyecanlı olduğu görülürken kimi yarışmacıların haya kırıklığı yaşadığı görüldü.

Survivor yeni bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 84. yeni bölüm fragmanı ile gerilim tırmanıyor! | VİDEO

Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Survivor yeni takımları Acun Ilıcalı açıklıyor!

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

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