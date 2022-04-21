Survivor yeni bölüm fragmanı izle! TV8 ile Survivor 84. yeni bölüm fragmanı YAYINDA! | VİDEO

Survivor 2022 All Star’da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediliyor. Önceki akşam TV8 ekranlarında yayınlanan eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından takımların karıştırılacağı açıklamasının ardından yarışmayı yakından takip edenler tarafından Survivor yeni takımlar nasıl oldu? öğrenilmek istenerek ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacılar var? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar.