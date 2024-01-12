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Haberler Yaşam Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:44

Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Türkiye Taha Duymaz'ı yemek videolarıyla tanıdı. Ancak 6 Şubat'taki deprem onu da aramızdan aldı. 19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren anne Meryem Duymaz'ın sözleri ise herkesi ağlattı. Meryem Duymaz, "Taha öldükten sonra buradan başka yerden uyuyamıyorum" diyerek yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı…

İHA
Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Türkiye Taha Duymaz'ı yemek videolarıyla tanımıştı. Sosyal medyada yemek tarifleri vererek milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme yakalanmıştı. Enkaz altından cansız bedeni çıkarılmıştı.

Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın sözleri yürekleri dağladı. Taha'nın çok iyi bir insan olduğunu belirten Meryem Duymaz, "Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar.

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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha'm her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı.

Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Taha'mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum.

Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum" dedi.

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