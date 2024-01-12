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Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:44
Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!
Türkiye Taha Duymaz'ı yemek videolarıyla tanıdı. Ancak 6 Şubat'taki deprem onu da aramızdan aldı. 19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren anne Meryem Duymaz'ın sözleri ise herkesi ağlattı. Meryem Duymaz, "Taha öldükten sonra buradan başka yerden uyuyamıyorum" diyerek yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı…