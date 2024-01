Taha Duymaz depremde ölmüştü: Annesi buradan başka yerde uyuyamıyor!

19 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren acılı anne Meryem Duymaz'ın sözleri yürekleri dağladı. Taha'nın çok iyi bir insan olduğunu belirten Meryem Duymaz, "Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar.