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Annesi depremden bu yana Taha Duymaz'ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video

Annesi depremden bu yana Taha Duymaz'ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video

12.01.2024 | 09:35

Asrın felaketinde Hatay’da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Acılı anne Meryem Duymaz, evlatlarının ısrarlarına rağmen depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Genç fenomenin ölümü ülkede bir çok insanı üzmüş ve kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmişti. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Mezarlığı her gün ziyaret eden anne Duymaz, evlatlarının mezarı başında göz yaşlarına hakim olamıyor. Anne Duymaz'ın depremden bu yana Taha'nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor olmasıysa yürekleri dağlıyor.

"MEZARLARINA GELMEZSEM HASTA OLUYORUM, GELİNCE RAHATLIYORUM"
Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, "Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler ;1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha'm her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha'mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi bende yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum" dedi.

"EVLADIM VEFAT ETTİĞİNDEN BERİ MUTFAĞINDA YATIYORUM"
Depremden bu yana Taha'nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, "Burada Taha'nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha'mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEPREMDE 3 EVLADIM VEFAT ETTİ, HEPSİNİ ÖZLÜYORUM"
Baba Mehmet Duymaz, 11 ayın geride kalmasına rağmen evlatlarının acısını unutamadığını belirterek "Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat. Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum" şeklinde konuştu.

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