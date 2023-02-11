Taha Duymaz son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi, Hatay başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden bir gün önce Hatay'a halasına kalmaya giden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurdu. Ünlü isimler AFAD ekiplerinin genç fenomenin enkaz altında kaldığı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi, "Taha Duymaz yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu? İşte Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili tüm detaylar.