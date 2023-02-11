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Giriş Tarihi: 11.02.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 12:56

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

Taha Duymaz son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi, Hatay başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden bir gün önce Hatay'a halasına kalmaya giden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından kardeşinin göçük altında olduğunu duyurdu. Ünlü isimler AFAD ekiplerinin genç fenomenin enkaz altında kaldığı bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi, "Taha Duymaz yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu? İşte Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili tüm detaylar.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

Çektiği yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'da enkaz altında kaldı. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Duymaz'ın kardeşleri ve halasıyla birlikte enkaz altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Üzücü haberin ardından sevenleri "Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Ünlü isimler genç fenomeni kurtarmak için seferberlik başlatırken ablası Semiha Duymaz'dan Taha Duymaz son dakika açıklaması geldi. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte detaylar.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hatay'da yaşayan ve yayınladığı yemek videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, medyana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, yaptığı açıklamada "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek Taha enkaz altında" ifadelerini kullanmıştı.

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TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.

Konuyla ilgili konuşan iş insanı Mustafa Akan, "Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerinde bir bina daha varmış. CZN Burak orada zaten. İrtibata geçtik. Bir binayı kaldırırken diğerinin tutulması lazım. Vinç bekliyoruz. İnşallah olacak. Saat 8-9 gibi. Vinçler gelecek" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

"AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum ne?

ENKAZ ÖNÜNDE BİLGİ VERDİ

Taha Duymaz'a ulaşabilmek için seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koştu. Takipçilerinden Taha için yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu.

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