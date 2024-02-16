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Haberler Yaşam Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:58

Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

İzmir'de iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19) bugün ilk kez hakim karşısında hesap verdi. Mahkeme başkanı "Cinayeti neden işledin?" diye sorunca katil Delil Aysal "Psikolojik sıkıntılarım vardı. Ailem de baskı yapıyordu intihar etmek istiyordum" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı ise bu cevaba, "Senin sıkıntılarını başkaları mı çekecek?" diye karşılık verdi. İlk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Delil Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart 2024'e ertelendi.

AA
Ceyhan TORLAK
Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

Kan donduran olay, 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı.

Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerası ile bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edilip, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

TAKSİ KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ
Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. Aysal'ın tabancayla yaraladığı Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızının ifadesi ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi.

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