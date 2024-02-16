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Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:58
Taksici Oğuz Erge’yi neden öldürdün? Katil Delil Aysal’ın cevabı üzerine hakim böyle çıkıştı!
İzmir'de iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19) bugün ilk kez hakim karşısında hesap verdi. Mahkeme başkanı "Cinayeti neden işledin?" diye sorunca katil Delil Aysal "Psikolojik sıkıntılarım vardı. Ailem de baskı yapıyordu intihar etmek istiyordum" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı ise bu cevaba, "Senin sıkıntılarını başkaları mı çekecek?" diye karşılık verdi. İlk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Delil Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart 2024'e ertelendi.