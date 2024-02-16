Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video

İzmir'de iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Delil Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart 2024'e ertelendi.