Video Yaşam Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video
Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video

Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video

16.02.2024 | 12:24

İzmir'de iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Delil Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart 2024'e ertelendi.

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