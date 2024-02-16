Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı dava ertelendi | Video
İzmir'de iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Delil Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart 2024'e ertelendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:39
02:26
Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:08
03:56
12:04
00:35
01:32
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 16.02.2024 | 10:21
02:00
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 25’i kadın 37 kişi yakalandı | Video 16.02.2024 | 10:39
00:17
Bursa’da özel halk otobüsü, tek tekeri havada seyahat etti | Video 16.02.2024 | 10:39
02:09
07:11
45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu | Video 16.02.2024 | 10:39
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 16.02.2024 | 10:27
01:21
Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 16.02.2024 | 10:08
03:39
Marmara Denizi'nde batan gemi için dalış yapılacak | Video 16.02.2024 | 09:31
00:28
00:23
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:39
01:39
Erzincan’daki maden ocağında toprak kayması olayında 4’üncü gün | Video 16.02.2024 | 08:44
01:32
Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü | Video 16.02.2024 | 08:39
01:21
Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma 15.02.2024 | 23:46
02:13
Menteşe’de başka araca çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı 15.02.2024 | 23:46