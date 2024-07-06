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Tatilde eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
16:19
Tatilde eniştesini öldürdü! Sorgusunda vahşetin sebebini anlattı!
İstanbul'da oto galericilik yapan Mehmet Kuş (27), tatil yapmak için Adana'daki ailesinin yanına geldi. Kuş, ablasına şiddet uyguladığını iddia ettiği eniştesi Faruk Soyyiğit'le (33) buluştu. İkili arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Kuş, silahla birlikte eniştesini vurup öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kuş, "İstanbul'dan tatil yapmak için ailemin yanında gelmiştim. Faruk, ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" dedi, tutuklandı.