TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

TOKİ başvuru sürecinde merak edilen bir konu da "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir'de nerede, hangi ilçelere konut yapacak?" sorusu oldu. Bilindiği üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklanmıştı. TOKİ haritası ile 81 ilde gerçekleşen projeyle ilgili konut sayısı ve konumlarıyla ilgili de bilgi verdi. Peki, Hangi şehirde kaç adet ve nerede konut yapılacak? İşe yanıtı...