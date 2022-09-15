TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

TOKİ başvurularının bugün başladığı bilinirken vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde konutların yapılacağı bölgeyi merak ediyor. 3+1 ve 2+1 olmak üzere yurt genelinde toplamda 250 bin konut sahibini bulacak. Öte yandan akıllarda "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir'de nerede, hangi ilçelere konut yapacak?" soruları öne çıkıyor. Başvuruların başladığı ilk günde binlerce kişi bankalara akın etti. Detaylar kurumun resmi sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak? İşte o bölgeler ve detaylar.