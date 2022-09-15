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Giriş Tarihi: 15.09.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 09:31

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir'de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

TOKİ başvurularının bugün başladığı bilinirken vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde konutların yapılacağı bölgeyi merak ediyor. 3+1 ve 2+1 olmak üzere yurt genelinde toplamda 250 bin konut sahibini bulacak. Öte yandan akıllarda "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir'de nerede, hangi ilçelere konut yapacak?" soruları öne çıkıyor. Başvuruların başladığı ilk günde binlerce kişi bankalara akın etti. Detaylar kurumun resmi sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. Peki, TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak? İşte o bölgeler ve detaylar.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

TOKİ başvuru sürecinde merak edilen bir konu da "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir'de nerede, hangi ilçelere konut yapacak?" sorusu oldu. Bilindiği üzere Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklanmıştı. TOKİ haritası ile 81 ilde gerçekleşen projeyle ilgili konut sayısı ve konumlarıyla ilgili de bilgi verdi. Peki, Hangi şehirde kaç adet ve nerede konut yapılacak? İşe yanıtı...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde tarihi projenin ayrıntılarını açıkladı.

Konut projesinde başvurular nasıl yapılacak? Şartlar neler? İşte cevaplar | Video

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TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

Buna göre; 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

Başvuruların yarın itibarıyla başlayacağı ve ekim sonuna kadar süreceği ifade edildi.

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir’de nerede, hangi ilçelere konut yapacak? TOKİ sosyal konut projesi nereye yapılacak?

Tarihi projenin detaylarının netleşmesinin ardından 'Hangi şehirde kaç adet konut yapılacak?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden merak edilen soruya yanıt verdi.

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