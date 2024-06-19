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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:28

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 maçları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediliyor. A Milli futbol Takımı Gürcistan karşısında Avrupa Futbol Şampiyonasına galibiyetle başladı. F grubunda yer alan Türkiye milli maçlar ile takip edilirken şampiyonada yer alan diğer ülkelerin karşılaşmaları da izleniyor. 19 Haziran TRT 1 yayın akışı programına göre bugün Hırvatistan Arnavutluk maçı, İskoçya İsviçre maçı ve Almanya Macaristan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle araştırmaları hız kazandı. Hırvatistan Arnavutluk maçı, İskoçya İsviçre maçı ve Almanya Macaristan maçı TRT 1 yayın akışı 19 Haziran 2024 listesinde yerini aldı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024 puan durumu ve fikstür ile takip ediliyor. Futbolseverler ekran başında. İşte, TRT 1 canlı yayın izle HD...

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024 A ve B grubunda ikinci maçlara çıkılıyor. Bugünün maç takvimi şöyle:

16.00 / Hırvatistan - Arnavutluk

19.00 / Almanya - Macaristan

22.00 / İskoçya - İsviçre

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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

EURO 2024 F grubu maçları şöyle:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk maçı, İskoçya İsviçre maçı ve Almanya Macaristan maçı canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA

07.25 - Kara Tahta
10.15 - Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
16.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Arnavutluk"
18.00 - Ana Haber
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-Macaristan"
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İskoçya-İsviçre"

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