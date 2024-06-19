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TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
08:28
TRT 1 CANLI İZLE EURO 2024 MAÇ EKRANI | 19 Haziran TV yayın akışı ve frekans bilgisi ile TRT 1 canlı yayın izle
EURO 2024 maçları TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden takip ediliyor. A Milli futbol Takımı Gürcistan karşısında Avrupa Futbol Şampiyonasına galibiyetle başladı. F grubunda yer alan Türkiye milli maçlar ile takip edilirken şampiyonada yer alan diğer ülkelerin karşılaşmaları da izleniyor. 19 Haziran TRT 1 yayın akışı programına göre bugün Hırvatistan Arnavutluk maçı, İskoçya İsviçre maçı ve Almanya Macaristan maçı canlı yayın izle şifresiz seyredilecek. İşte, TRT 1 canlı izle HD ve frekans bilgisi...