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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:31

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi futbol heyecanı TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Peki, bu kritik maç saat kaçta? İşte 30 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Bugün, temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'nın güçlü kulüplerinden Ajax ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Ajax-Galatasaray mücadelesi hangi saatte başlayacak? 30 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

AJAX - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, TRT 1'DE Mİ?
Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da yapılacak. Müsabaka, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak. Bu heyecan verici mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK 2025
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Maç Önü

23.00: Ajax- Galatasaray

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

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