TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler ve taraftarlar tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Bugün, temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'nın güçlü kulüplerinden Ajax ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici maç, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Ajax-Galatasaray mücadelesi hangi saatte başlayacak? 30 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı...