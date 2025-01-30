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TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:31
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 OCAK: Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Bugün, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Ligi futbol heyecanı TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax ile karşı karşıya gelecek. TRT 1'in yayın akışına göre, futbol tutkunları bu tarihi mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Peki, bu kritik maç saat kaçta? İşte 30 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve güncel frekans bilgileri...