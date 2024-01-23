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Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:40
Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!
Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında uzay çağını başlattı. Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza atarak ay yıldızlı bayrağımızı uzayda dalgalandırdı. 84 milyonun kalbinin bir attığı o anlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle daha da anlam kazandı. Türkiye'nin uzay çalışmaları takdir toplarken heyecan veren bir gelişme daha yaşandı. 10 yılı aşkın süredir NASA'da görev yapan astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'dan ayrıldığını açıkladı. "Uzay çalışmaları için Türkiye'ye dönüyorum. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" ifadelerini kullandı.