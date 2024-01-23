Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:40

Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında uzay çağını başlattı. Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza atarak ay yıldızlı bayrağımızı uzayda dalgalandırdı. 84 milyonun kalbinin bir attığı o anlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle daha da anlam kazandı. Türkiye'nin uzay çalışmaları takdir toplarken heyecan veren bir gelişme daha yaşandı. 10 yılı aşkın süredir NASA'da görev yapan astrofizikçi Umut Yıldız, NASA'dan ayrıldığını açıkladı. "Uzay çalışmaları için Türkiye'ye dönüyorum. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" ifadelerini kullandı.

Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında tarih yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çabaları ve emekleri ile uzay çağını başlattı.

Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

Milyonlar nefesini tuttu Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna odaklandı. 19 Ocak saat 00.49'da başlayan Türkiye'nin uzay yolculuğu ile al bayrağımız dünyadan 400 km uzaklıkta dalgalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

İşte milyonların göğsünü kabartan bu başarının ardından heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.

Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

NASA'DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

10 yılı aşkın süredir NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi duygulandırdı. NASA'dan ayrıldığını ve çalışmalarına Türkiye'de devam edeceğini açıklayan Umut Yıldız, "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

TÜRKİYE'DE UZAY ÇALIŞMALARI YAPACAK

Türkiye'nin uzay çalışmalarına destek vermeyi amaçladığını söyleyen Umut Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti: Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım.

SON DAKİKA