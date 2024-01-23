Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı: Uzay çalışmaları için Türkiye’ye dönüyorum!

NASA'DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

10 yılı aşkın süredir NASA'da astrofizikçi olarak görev yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile herkesi duygulandırdı. NASA'dan ayrıldığını ve çalışmalarına Türkiye'de devam edeceğini açıklayan Umut Yıldız, "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.