AİLESİYLE KAVUŞTUĞU ANLAR MİLYONLARI AĞLATTI

Türk astronot Alper Gezeravcı, günler sonra ilk kez ailesiyle bir araya gelip kucaklaştı. Annesi ve babasıyla uzun uzun sarılarak hasret giderek Gezeravcı'nın o anları milyonları duygulandırdı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı! | Video