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Haberler Yaşam Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 10:00

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı!

Türkiye'nin uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, dünyaya başarılı bir iniş yaptı. İlk paylaşımını "Merhaba dünya ben geldim" mesajıyla paylaşan Alper Gezeravcı, ailesiyle de günler sonra kucaklaştı. 21 gündür görev süresinin ardından annesi ve babacına sarılıp hasret giderdiği anlar, milyonları ağlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da milli gururumuz Alper Gezeravcı'nın Türkiye'ye dönüş tarihini açıkladı

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye, cumhuriyetin 100. Yılında uzay çağını başlattı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı ile Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü 19 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı!

36 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan kapsül, kenetlenme işlemini başarıyla tamamladı. Uzaya çıkan ilk Türk olmayı başaran Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu sürede 13 deneye imza attı.

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Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı!

14 gün olması planlanan ancak hava şartlarındaki olumsuz nedeniyle 5 gün ertelenen dönüş yolculuğu ise 7 Şubat'ta başladı. Milyonların nefesini tutup beklediği dönüş yolculuğu, yaklaşık 48 saatin ardından tamamlandı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı!

Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü dün akşam saatlerinde ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi ve ekip, Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı!

AİLESİYLE KAVUŞTUĞU ANLAR MİLYONLARI AĞLATTI

Türk astronot Alper Gezeravcı, günler sonra ilk kez ailesiyle bir araya gelip kucaklaştı. Annesi ve babasıyla uzun uzun sarılarak hasret giderek Gezeravcı'nın o anları milyonları duygulandırdı.

Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı! | Video

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