Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Olayla ilgili skandal bir paylaşım yapan Ayça Tekindor'a tepki yağdı. Korkunç olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçük kızın sağlık durumu açıklandı! Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirtti. 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu ise tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...