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Haberler Yaşam Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:20

Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Olayla ilgili skandal bir paylaşım yapan Ayça Tekindor'a tepki yağdı. Korkunç olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçük kızın sağlık durumu açıklandı! Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirtti. 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu ise tamamlandı. İfade işlemleri biten 3'ü kadın 6 şüpheli, jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre; gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MEHMET BONCUK
Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

SON DAKİKA: TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞUYOR! PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavisine devam ediliyor.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

ASİYE'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gaziantep'te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı.

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Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirten Dr. Tahmazoğlu, şöyle konuştu:


Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

"Dört yaşındaki bir kız çocuğumuz pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış durumda. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in doktoru konuştu: Hayati tehlikesi...

Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı.

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