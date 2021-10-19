Türkiye Eymen Kara’nın ölümüne ağladı! Üvey annesi canlı yayında anlattı: Sigorta parasını...

HaberlerYaşamTürkiye Eymen Kara'nın ölümüne ağladı! Üvey annesi canlı yayında anlattı: Sigorta parasını...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:46Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 08:47
TürkiyeEymen Kara'nın ölümüne ağladı! Üvey annesi canlı yayında anlattı: Sigorta parasını...
Son dakika: İzmir'de Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın otomobilinin altında kalarak can verdi. Türkiye bu olaya kilitlendi. Yeğeninin ölümüne neden olan genç kadın, kardeşi Adem Kara'nın kendisinden 5 milyon lira kan parası istediğini iddia etti. Baba Adem Kara'nın yeni eşi çarpıcı açıklamalarda bulundu: Sigorta parasını bile... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...