Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

"YEĞENİME YILLARCA BAKTIM EVLADIM GİBİYDİ…"

25 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Hacer Dursun, "Yıllarca çalıştım ben baktım, yıllardır tehditlerine maruz kaldım. Eşim 8 yıldır çalışmıyor. Ben hiç yakıştıramıyorum konduramıyorum. Eşim nasıl yapabilir. Eşim ile kardeşimin çocuğu… Kendi evladım gibi her kötülükten korudum kalbim gözüm her şeyimdi onlar. Kezban annem ne olur gel annen baban perişan" çağrısı yaptı.