Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:59

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kilitlendi. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etti. 25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, gözyaşlarıyla yardım istedi. "Eşim yeğenime yasaklı madde veriyor olabilir. Lütfen yardım edin" dedi.

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana bağladı. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde Hacer Dursun'un anlattıkları milyonları şoka uğrattı.

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

1.5 aydır eşi Hüseyin Dursun'a ulaşamayan Hacer Dursun, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı. 25 yıllık eşinin, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığı iddiasını ortaya attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

YASAKLI MADDE VERİYOR İDDİASI

Yeğeni Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Kader Dursun, Türkiye'yi şoke eden olayın detayları anlattı. Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını söyleyen Hacer Dursun, Kezban'ın ara ara evden kaçtığını anlattı. Yeğenini evladı gibi gördüğünü belirten ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Hacer Dursun, "Kezban'a yasaklı madde veriyorlar, yeğenimi kocamın elinden kurtarmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor! "25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı" | Video

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

"YEĞENİME YILLARCA BAKTIM EVLADIM GİBİYDİ…"

25 yıl boyunca eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Hacer Dursun, "Yıllarca çalıştım ben baktım, yıllardır tehditlerine maruz kaldım. Eşim 8 yıldır çalışmıyor. Ben hiç yakıştıramıyorum konduramıyorum. Eşim nasıl yapabilir. Eşim ile kardeşimin çocuğu… Kendi evladım gibi her kötülükten korudum kalbim gözüm her şeyimdi onlar. Kezban annem ne olur gel annen baban perişan" çağrısı yaptı.

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!

BAĞ EVİNDE Mİ SAKLANIYORLAR?

Yeğeni Kezban'ı kaçırdığı iddia edilen Hüseyin Dursun'un ablası Arife Alkoç ise canlı yayına bağlanarak açıklama yaptı. Abisinin Kezban'ı kaçırdığını inkar ettiğini söyleyen Arife Alkoç, "Ben konuştuğumda İstanbul'da olduğunu ve Kezban'ın yanında olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA