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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:59
Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Hacer Dursun: 25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı!
Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kilitlendi. Programa katılan Hacer Dursun'un iddiaları herkesi şoke etti. 25 yıllık eşi Hüseyin Dursun'un 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, gözyaşlarıyla yardım istedi. "Eşim yeğenime yasaklı madde veriyor olabilir. Lütfen yardım edin" dedi.