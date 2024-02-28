Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! "25 yıllık kocam yeğenimi kaçırdı" | Video

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert’e kilitlendi. Programa katılan Hacer Dursun’un iddiaları herkesi şoke etti. 25 yıllık eşi Hüseyin Dursun’un 21 yaşındaki yeğeni Kezban’ı kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, gözyaşlarıyla yardım istedi. “Eşim yeğenime yasaklı madde veriyor olabilir. Lütfen yardım edin” dedi.