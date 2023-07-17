Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

İlk andan itibaren 21 hava aracı, iş makineleri ve arazözlerle birlikte müdahale devam ediyor. Kızılkeçili Köyü'nün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte. Çan-Çanakkale yolu ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. AFAD, valilik, tüm yerel unsurlar büyük bir dayanışma içindeler. Buraların tarım alanları olması nedeniyle, Tarım İl Müdürlüğü tarafından hasar tespitleri yapılacak.

Dün orta ve üst ölçekte 19 yangın çıkmıştı. Bunlardan 16'sı kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay-Belen, Mersin-Gülnar ve Çanakkale bugüne sarktı. Şu an itibarıyla Mersin'deki yangının kontrol altına alındığını, Hatay'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını anons edebiliriz.