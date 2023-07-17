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Haberler Yaşam Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 17.07.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 20:10

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzeinde seyrettiği son günlerde orman yangınları da artmaya başladı. Yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ekipler anında müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Çanakkaleye gelerek bölgedeki yangını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 köyün yangından etkilendiğini söyledi. Yumaklı, Çan-Çanakkale yolunun ulaşıma kapatıldığı bilgisini verdi. İşte yurdun birçok noktasındaki orman yangınlarında son durum...

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurtta devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de rüzgar nedeniyle yangının büyüdüğünü, 8 köyün etkilendiğini söyledi. Yumaklı, Çan-Çanakkale yolunun ulaşıma kapatıldığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı | Video

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Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı şu açıklamaları yaptı:

Kontrol altına alınan alanlar yeniden yanmaya başladı. Hali hazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Valilik ve AFAD tarafından dünden itibaren risk görülen yerlerde yaşlılar ya da herhangi bir tahliye esnasında hareket edemeyecek olanlar için tahliye işlemleri de yapıldı. İl merkezine yakınlığımız dolayısıyla konaklama konusunda bir sorun söz konusu değil. Çanakkale halkına gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Sadece ormanlık alanlardan bahsetmiyoruz. Tarım alanları da etkilendi. Ancak yangının dumanından etkilenenler dışında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

İlk andan itibaren 21 hava aracı, iş makineleri ve arazözlerle birlikte müdahale devam ediyor. Kızılkeçili Köyü'nün İğdeli Mahallesi'nde müdahale sürmekte. Çan-Çanakkale yolu ulaşıma kapalı. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir. AFAD, valilik, tüm yerel unsurlar büyük bir dayanışma içindeler. Buraların tarım alanları olması nedeniyle, Tarım İl Müdürlüğü tarafından hasar tespitleri yapılacak.

Dün orta ve üst ölçekte 19 yangın çıkmıştı. Bunlardan 16'sı kontrol altına alınmıştı. 3 tanesi Hatay-Belen, Mersin-Gülnar ve Çanakkale bugüne sarktı. Şu an itibarıyla Mersin'deki yangının kontrol altına alındığını, Hatay'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını anons edebiliriz.

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Çanakkale, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir dahil birçok ilde orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Sadece bugün de maalesef 6 tane yeni yangın meydana geldi. Adana-Karaisalı, Mersin-Mezitli, Çanakkale-Ayvacık, Muğla-Datça, Tekirdağ-Malkara ve Balıkesir-Sındırgı. Bunlardan Adana, Mersin, Çanakkale ve Muğla her zaman olduğu çok hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Tekirdağ ve Balıkesir'deki yangın devam ediyor."

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