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Haberler Yaşam Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:10

Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için kuvvetli sağanacak yağış ve kar yağışı uyarısı verdi. Turuncu ve sarı kodlu yapılan uyarılarda vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da beklenen yağış ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının detayları...

Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 ilimize "sarı" ve "turuncu" kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bazı illerimizde de yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun; iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

17 İLİMİZE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji; Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kırklarli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Konya, Manisa ve Tekirdağ illeri için sarı; Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir illeri için de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

İSTANBUL'DA SEL VE SU BASKINI RİSKİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

Pazar gününe kadar sürecek gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle su baskını ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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