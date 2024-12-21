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Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
11:10
Turuncu ve sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Haftasonu plan yapacaklar dikkat
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için kuvvetli sağanacak yağış ve kar yağışı uyarısı verdi. Turuncu ve sarı kodlu yapılan uyarılarda vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da beklenen yağış ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının detayları...