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  • Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:13
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Ali Yıldırım, bir anda köprüden suya atladı.

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

Çevrede bulunan bir teknenin personeli, su yüzeyindeki Ali Yıldırım'ı yakalayarak kurtarıp karaya çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

Yıldırım'ın denizden karaya çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada
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Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada
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