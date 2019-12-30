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Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada

30.12.2019 | 10:01

Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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