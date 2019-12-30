Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada
Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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