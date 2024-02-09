Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

KACIR: ÇOK ŞÜKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kapsülün inişini takip etti. Kacır, sosyal medya hesabından önce, "Paraşütler açıldı. Dünyaya dönüşün tamamlanması için birkaç dakika. Sağ salim inşallah" paylaşımını yaptı.