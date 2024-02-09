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Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
17:28
Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!
Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıktı. 14 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deneylerini tamamladı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, çarşamba günü ISS'den ayrıldı. Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından ilk Türk astronotumuzu taşıyan kapsül Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yaptı. Alper Gezeravcı'nın dünyaya iniş yaptığı tarihi anlar, kameralara böyle yansıdı...