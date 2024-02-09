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Haberler Yaşam Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 17:28

Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta uzaya çıktı. 14 günde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) deneylerini tamamladı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon kapsülü, çarşamba günü ISS'den ayrıldı. Yaklaşık 48 saat süren yolculuğun ardından ilk Türk astronotumuzu taşıyan kapsül Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yaptı. Alper Gezeravcı'nın dünyaya iniş yaptığı tarihi anlar, kameralara böyle yansıdı...

Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

Türkiye, uzay misyonunu tamamladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, 19 Ocak'ta uzaya çıktı.

Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

"Uzaya çıkan ilk Türk" olarak tarih yazan Alper Gezeravcı, 14 günlük görev süresini tamamladı. Çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Dragon kapsülünün dünyaya dönüş yolculuğu başladı.

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Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

Yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından kapsülün dönüş yolculuğu tamamlandı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video

Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül Türkiye saati ile 16.47'de Florida'da Daytona Beach bölgesine iniş yaptı. Alper Gezeravcı'nın dünyaya iniş yaptığı anlarda tüm kameralar kayıttaydı…

Uzay misyonu tamamlandı: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı!

KACIR: ÇOK ŞÜKÜR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kapsülün inişini takip etti. Kacır, sosyal medya hesabından önce, "Paraşütler açıldı. Dünyaya dönüşün tamamlanması için birkaç dakika. Sağ salim inşallah" paylaşımını yaptı.

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