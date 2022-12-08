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Haberler Yaşam Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:45

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlar ve Ferit'e tokat atar. Yaşananların ardından soluğu Halis Ağa'nın yanında alan Kazım ise ''Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim'' diyerek çıkışır. Bu gelişmeler sonrası akıllara gelen tek bir soru vardır: Seyran'la Ferit boşanacak mı? İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti.

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor gibi oyuncuları buluşturan Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında; Ferit'in gece kulübünde kızlarla çekilen fotoğraflarını gazetede gören Halis Ağa, küplere binip Ferit'e tokat attı. Öte yandan ''Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim'' diyerek Halis Ağa'ya çıkışan Kazım'ın alacağı karar merak konusu oldu. Yaşananlar sonrası Seyran'la Ferit boşanacak mı? sorusu akıllara geldi. İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları.

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Star TV ile Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanını izlemek için:

Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı izle! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halis Ağa Ferit'e tokat atıyor | VİDEO

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Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ: YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yalı Çapkını 12. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

Yeni bölüm fragmanında Seyran'ın Ferit'e "Merak etme Ferit, bunu da atlatacağız" demesi dikkat çeker.

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