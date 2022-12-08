Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı! Halis Ağa küplere bindi, Ferit’e tokat attı! Seyran ile Ferit’in yolları ayrılıyor mu?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında; gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlar ve Ferit'e tokat atar. Yaşananların ardından soluğu Halis Ağa'nın yanında alan Kazım ise ''Ben kızımı kenar malı olsun diye yetiştirmedim'' diyerek çıkışır. Bu gelişmeler sonrası akıllara gelen tek bir soru vardır: Seyran'la Ferit boşanacak mı? İşte, Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti.