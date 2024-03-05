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Haberler Yaşam Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi
Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 19:26

Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne A.Y., annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç., gözaltına alınmalarının ardından bugün adliyeye getirildi. Şüphelilerden A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi savcılıktan serbest kalırken A.Y. tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüpheli kadın Hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

İstanbul Pendik'te 1 Mart 2024 günü sabah 04.30 saatlerinde Bayram Çakır, evin bahçesinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti. Duyarlı vatandaş, bebeğin yalnız olduğunu anlayınca polis ekiplerine haber verdi.

Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen minik bebek, yoğun bakıma alınırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

AİLESİNDEN SAKLADIĞI BEBEĞİNİ BİRİNCİ KATTAN ATMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda şok edici bir detay ortaya çıktı. Hastanede tedavi gören bebeğin incelemeler sonucu yüksekten düşme sonucu yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğunu tespit edildi.

Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

Aynı mahallede oturduğu öğrenilen A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği ve gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği birinci kattan aşağı attığı ortaya çıktı.

Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Korkunç gerçeğin ardından şüpheliler anne A.Y., annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. 4 Mart 2024 günü polis tarafından gözaltına alındı.

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