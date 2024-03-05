Haberler
Yaşam
Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi
Giriş Tarihi: 05.03.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
19:26
Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı! Cani anne hakkında karar verildi
Pendik'te hamileliğini ailesinden saklayıp tek başına doğum yaptıktan sonra bebeğini birinci kattan aşağı atan anne A.Y., annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç., gözaltına alınmalarının ardından bugün adliyeye getirildi. Şüphelilerden A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi savcılıktan serbest kalırken A.Y. tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüpheli kadın Hakimlikçe "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.