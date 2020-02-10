Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel kataloğunda neler var?

Her hafta Perşembe günü raflarını yenileyen A101 aktüel ürünler kataloğu yeni listesi yayınlandı. Teknoloji, gıda, mutfak malzemelerindeki sınırsız indirimler müşterileriyle buluşmayı bekliyor. Özellikle ev hanımları internetten '' 13 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Sevgililer Günü hediyeleriyle de müşterilerin ilgisini çeken mağazanın indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. A101 aktüel her zaman kaliteli ve piyasadan çok uygun ürünlerin satışını yapıyor diyorsanız, bu hafta özel hazırlanan indirim listesini mutlaka incelemelisiniz. Peki 13 Şubat 2020 A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünlerin tam listesi!