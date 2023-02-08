Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındaki Masal'a bulunduğu apartmanın enkazında 55 saat sonra ulaşıldı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.