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Haberler Yaşam Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:17

Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Kahramanmaraş'ta duygu dolu anlar yaşandı... 1.5 yaşındaki Masal Bebek, 55 saat sonra kurtarıldı. Yavrusunu kucağına alan baba gözyaşlarını tutamadı. Bebeğini emzirerek hayatta tutan anne Yeliz Kıraççakalı da sıkıştığı yerden sağ çıkarıldı...

Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındaki Masal'a bulunduğu apartmanın enkazında 55 saat sonra ulaşıldı. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazda dinleme yaptı.

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Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Enkazdan ses alan ekipler, bunun üzerine apartmanın yan tarafındaki binadan sesin geldiği noktaya tünel açtı. 1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı'ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından Masal'ı enkazdan çıkardı.

Masal bebek ve annesi enkaz altından çıkarıldı | Video

Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı.

Yer Kahramanmaraş: Masal Bebek ve annesi kurtarıldı! Emzirerek hayatta tutmuş!

Kurtarma ekiplerine, bebeğini emzirerek hayatta tuttuğunu belirten anne Yeliz Kıraççakalı'yı da sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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