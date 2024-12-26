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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:12

BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim'de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

Bu hafta BİM, 27 Aralık Cuma günü için yine birbirinden cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor! Aktüel katalogda yer alan fırsatlar, hem ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla almanızı sağlıyor hem de yeni yıl hazırlıklarınızı bütçenizi zorlamadan yapmanıza yardımcı oluyor. Elektronikten ev gereçlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler sizleri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

BİM, 27 Aralık Cuma aktüel kataloğuyla büyük fırsatlar ve cazip indirimler sunmaya devam ediyor. Elektronik, gıda, tekstil ve daha birçok kategorideki ürünlerde yapılan indirimlerle hem ihtiyaçlarınızı karşılıyor hem de bütçenize dost alışveriş yapmanıza yardımcı oluyor. Bim zincir marketlerde bu Cuma neler var, hangi ürünler indirimli? İşte 27 Aralık Cuma BİM'de bulabileceğiniz indirimli ürünlerin fiyat listesi!

BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

BİM 27 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Cam Kupa 42,50 TL

Emaye Közmatik 99 TL

Emaye Tepsi 109 TL

Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

Süzgeçli Maşa 65 TL

Mutfak Gereçleri 52,50 TL

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BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

Mini Buzdolabı 4.975 TL

Tv 17.490 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oda Nemlendirici 159 TL

Gaz Lambası 249 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

BU CUMA BİM'DE NELER VAR?

Sürahi 129 TL

Borcam Kek Kalıbı 129 TL

Tuzluk Biberlik 39 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 27 ARALIK CUMA: Yarın Bim’de hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, Cuma fırsatları ve fiyat listesi!

Termal Tayt 159 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 199 TL

Kadın / Erkek Pijama Altı 159 TL

Kırlent Kılıfı 169 TL

Çocuk Peluş Kulaklık 79 TL

Mutfak Havlusu 59 TL

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